Rode kaart Te Wierik dwarsboomt FC Emmen in Groningen: 1-1

VOETBAL - FC Emmen speelde een dramatische eerste helft, herstelde zich na rust en had meer verdiend dan de uiteindelijke 1-1, maar de rode kaart voor Mike te Wierik veranderde het spelbeeld. De verdediger, die in de winterstop de pikante overstap maakte van Groningen naar Emmen kreeg zijn tweede gele kaart van scheidsrechter Serder Gözübüyük.

Onterecht of niet, feit is dat Te Wierik in dit geval slimmer had moeten zijn. De Twent had al geel op zak en had Irandust misschien beter kunnen laten lopen. Aan de andere kant leek Gözübüyük wel heel erg op zoek naar de tweede straf, die het duel compleet veranderde.

Van 3-5-2 naar 4-4-2

Tot dat moment had Emmen de thuisclub volledig in de tang. De komst van Danny Hoesen, waardoor Lukkien schakelde van 3-5-2 naar 4-4-2 , zorgde voor veel meer grip en duelkracht aan Emmen-zijde. Die twee dingen ontbeerde Emmen in de eerste helft, waardoor de 1-1 ruststand (na goals van Ricardo Pepi en de snelle gelijkmaker van Miguel Araujo in de 12e en 14e minuut) zeker vanuit Gronings perspectief mager was.

Bouchouari en Bernadou

Nadat Groningen nog furieus startte in de tweede helft kreeg Emmen de beste kansen op de voorsprong. Eerst zag Mohamed Bouchouari zijn schot gesmoord worden en even later werd een prachtige uithaal van Lucas Bernadou gekeerd door Michael Verrips. De 1-2 hing in de lucht, maar toen kwam dat moment met Te Wierik.

Groningen niet goed genoeg

Het dreigde even alle hens aan dek te worden voor Emmen, maar niets bleek minder waar. Groningen bleek niet bij machte en vooral niet creatief en doortastend genoeg om de Drentse club echt in verlegenheid te brengen.