Na zege op Volendam moet Hurry-Up nog één plekje stijgen

Door thuis van Volendam te winnen (33-28) blijft Hurry-Up tot de laatste speelronde van de BENE-League in de race voor de Final4. De Zwartemeerders moeten over een week nog één plaatsje stijgen.

Na 8-8 kwam Hurry-Up in het tweede kwartier los van de nummer zeven van de ranglijst. Invaller David Ferreira stopte vlak voor de pauze twee strafworpen. Eerder maakte positiegenoot Boris Tot zich al belangrijk.

Na de pauze (15-12) stond de formatie van Joop Fiege steeds aan de goede kant van de score. Toch bleven de gasten uit Noord-Holland gevaarlijk in de buurt. Pas na 20-19 en 25-23 liep Hurry-Up uit. Met zijn vierde zorgde Ronald Suelmann voor het eerst gaatje van vijf (29-24) en gaf Volendam eindelijk op.

"Een échte vechtwedstrijd. Goed was het van beide kanten niet", aldus trainer/coach Joop Fiege na de thuisoverwinning. Met zeven doelpunten werd Patrick Miedema de topschutter aan Zwartemeerse zijde.

Hurry-Up gaat over Visé heen op de ranglijst en is de nieuwe nummer vijf van de BENE-League. Alleen Sporting Pelt heeft nog een puntje meer dan de oranje-zwarten. Over een week gaan de mannen van Fiege op bezoek bij hekkensluiter Atomix terwijl Sporting Pelt bij Hubo Handbal speelt.