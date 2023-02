Marathonschaatser Ingmar Berga benoemd tot Lid van Verdienste KNSB

MARATHONSCHAATSEN - Ingmar Berga (38) uit Hoogeveen is door het gewest Drenthe en Groningen van de KNSB benoemd tot Lid van Verdienste voor al z'n successen in het marathonschaatsen en inlineskaten. Dat gebeurde gisteravond voor de mannenwedstrijd die in Groningen werd verreden. Berga kreeg een oorkonde, een zilveren speld en een bokaal.

Begin vorig jaar zette Berga na achttien seizoenen een punt achter z'n marathoncarrière. Hij won twintig wedstrijden op kunstijs waaronder de Nederlandse titel in 2007 en 2012. Ook won de Hoogevener in 2016 het eindklassement om de KNSB-Cup op kunstijs. Verder wist hij tot twee keer toe de Open Nederlandse titel op het natuurijs van de Weissensee in Oostenrijk te veroveren. Dat gebeurde in 2014 en 2017.