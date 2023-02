Mike te Wierik: 'Die eerste gele kaart was niets, die tweede reken ik mezelf aan'

VOETBAL - Schuldbewust, maar ook hevig balend van zijn eerste gele kaart, stond Mike te Wierik na afloop van het duel tegen FC Groningen de pers te woord. Iedereen wilde zijn verhaal optekenen, want het verhaal van de wedstrijd zat 'm ook vooral in de verdediger van de Drentse club.

Uitgerekend hij, die jarenlang het shirt van Groningen verdedigde, droop met twee keer geel af. Daardoor stokte de aanvalsdrang van Emmen en was de jacht op de 1-2 in één klap voorbij.

"Die eerste kaart was helemaal niets. Als hij daar geel voor geeft, dan had hij na rust Oratmangoen wel drie keer geel moeten geven. Bij die tweede had ik slimmer moeten zijn, maar het was heel onbewust. Ik stond op zijn voet", aldus Te Wierik.