Dick Lukkien na gelijkspel in Groningen: 'We kunnen hiermee vooruit en dat gaan we doen ook'

De Drentse club kreeg door de wijziging van Lukkien, die schakelde van 3-5-2 naar 4-4-2 veel meer aandeel in het spel en bracht Groningen vanaf minuut 50 meer en meer aan het wankelen. "Dat is mooi om te zien. Julius Dirksen speelde een mindere wedstrijd en gelukkig hebben we met Keziah Veendorp dan een speler die we dan moeiteloos linksback kunnen zetten. Daarnaast viel Danny Hoesen goed in, waardoor we niet alleen balvastheid voorin kregen maar ook snelheid. Dat speelde Mark Diemers weer in de kaart, al verdient ook Jari Vlak een compliment voor zijn invalbeurt. Door hem kregen we echt grip op de wedstrijd."