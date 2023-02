Mickey van der Hart: 'Ik denk dat wij blijer zijn met een punt dan FC Groningen'

VOETBAL - Mickey van der Hart, de doelman van FC Emmen, had na afloop van het gelijkspel tegen FC Groningen een dubbel gevoel. "In de tweede helft had ik het idee dat we de overwinning zouden pakken, maar na de rode kaart moesten we in de overlevingsmodus waardoor we uiteindelijk nog blij moeten zijn met een punt. Toch stap ik niet heel tevreden de bus in."