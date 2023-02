Britt Weerman prolongeert Nederlandse indoortitel hoogspringen

ATLETIEK - Britt Weerman (19) uit Assen is vanmiddag in Apeldoorn Nederlands kampioene hoogspringen geworden. Ze kwam tot een hoogte van 1,90 meter. Vorig jaar werd ze ook Nederlands kampioene bij de senioren. Toen sprong ze 1.88 meter.

Wedstrijdverloop

De atlete uit Assen begon haar wedstrijd op een hoogte van 1,81 meter, waar ze zonder problemen overheen ging. Alleen Sofie Dokter kon nog mee op deze hoogte. Op 1,84 meter had Weerman drie sprongen nodig, terwijl Dokter in één keer over deze hoogte kwam. Maar Dokter moest op 1,87 meter afhaken terwijl Weerman daar zonder problemen in één keer overheen ging.

Weerman ging alleen door en kwam in haar derde poging ook nog over 1,90 meter. Met de Nederlandse titel op zak deed ze geen poging meer op 1,93 meter.

Nederlands record

Begin deze maand verbeterde Weerman bij een wedstrijd in het Duitse Weinheim het Nederlands indoorrecord tot 1,96 meter. Dat was 3 centimeter hoger dan het oude record van Nadine Broersen. De Drentse atlete plaatste zich hiermee ook meteen voor EK indoor begin maart in Istanbul.

Ook is Weerman in het bezit van het Nederlandse outdoorrecord. Vorige zomer in het Belgische Ninove kwam ze tot 1,95 meter. Bij haar EK-debuut tussen de senioren in München werd ze afgelopen zomer knap vierde.

Britt Roos

Britt Roos (19) uit Ruinen werd gisteren in de series van de 800 meter uitgeschakeld. Met 2.12.29 liep ze de tiende tijd van de dag. De vier winnaars van de series aangevuld met de twee tijdsnelsten lopen vanmiddag de finale.

Nando Kramer