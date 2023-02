Ronde van Drenthe wijkt voor natuur en beklimt voor het eerst Muur van Emmen

Zowel de mannen als de vrouwen starten op zaterdag en zondag vanuit Emmen. Zij gaan meteen richting de Muur van Emmen die in 2021 werd geopend. Met een hoogte van 48 meter boven NAP is de berg op dit moment nog wat hoger dan de VAM in Wijster. Het maximale stijgingspercentage van de Muur van Emmen is achttien procent.