Tweede plaats voor Dalen, maar Kerkdijk wordt niet gebeld

Door Pesse vanmiddag tijdens een inhaalduel te kloppen (0-3) staat Dalen weer tweede in de tweede klasse J. Toch gaat de telefoon van trainer/coach Michel Kerkdijk nog niet.

In de eerste helft kreeg de thuisploeg evenveel kansen als de bezoekers. Namens middenmoter Pesse kon Frank Priet de score niet openen. Aan de overkant hield Ruud Veenstra Pesse-doelman Ruben Waninge bezig.

Invallers Jansen en Tump

Het was invaller Sven Jansen die na acht minuten in de tweede helft de ban voor Dalen brak. Ook de 0-2, na een scherpe vrije trap op de lat van Ruben Sinnema, kwam van de voet van Jansen. "Hij is lang geblesseerd aan zijn knie geweest. Heb getwijfeld hem mee te nemen en ben blij dat ik dat gedaan heb", aldus een lachende Kerkdijk.

De oefenmeester van Dalen staat weer op een punt van koploper Emmeloord. "In de eerste helft waren we in de duels te zwak. In de kleedkamer hebben we van elkaar geëist dat het scherper moest. Toen waren we heer en meester."

Dennis Tump, een andere invaller bij de gasten, bepaalde in Pesse de eindstand op 0-3. Waar hij eerder een levensgrote kans om zeep hielp, was de spits met de bal aan de voet succesvoller. Tien minuten voor tijd omspeelde Tump op snelheid Waninge en schoof in leeg doel binnen.

