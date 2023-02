Derdeklasser Twedo stunt in beker en bereikt laatste 16

In de eerste helft kwam Twedo op voorsprong via Daniel Mulder. Dat was ook de ruststand. Daarna werd het zelfs 2-0 via Dimitri Lazaridis. "Eigenlijk hadden we de wedstrijd onder controle en hadden niets te duchten van Read Swart", aldus De Lange. Toch scoorden de bezoekers.

"Daarna was het wel alle hens aan dek en moesten we flink verdedigen", aldus De Lange. Toch kwam Twedo op 3-1 via Dion Klaassen. Uiteindelijk werd de eindstand bepaald op 4-1 via Dimitri Lazaridis.