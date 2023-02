Nick Smidt moet NK-finale 400 meter staken na blessure

ATLETIEK - Nick Smidt (25) uit Assen is vanmiddag geblesseerd geraakt tijdens de finale van de 400 meter op het NK atletiek in Apeldoorn.

Op het zeer sterk bezette nummer moest hij al vroeg de strijd staken omdat hij last kreeg van kramp in één van z'n hamstrings. Zelf denkt hij dat hij een scheurtje in de spier heeft opgelopen. Morgen hoopt hij meer te weten over de ernst van de blessure.