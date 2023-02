VKW na penalties langs Emmen in beker

In de competitie staat VKW onderaan in de Vierde Divisie zondag. Met 12 punten uit 19 duels is het gat naar een plek in de nacompetitie - waarin de Börkers zich nog kunnen handhaven - slechts twee punten. Vooral daarom hield VKW-trainer Bernd van Bolhuis alle spelers met een pijntje aan de kant vanmiddag.

Voor vv Emmen geldt eigenlijk hetzelfde. De rood-witten versloegen in de vorige ronde dan wel knap Alcides (Vierde Divisie), maar staan stijf onderaan in de 1e klasse E van het zondagvoetbal. Het gat naar een plek in de nacompetitie is vijf punten, al heeft Emmen wel een duel minder gespeeld dan de concurrenten. Emmen miste vanmiddag drie spelers door een schorsing: Björn Plaggenborg, Bas Aalderink en Devando Fik.