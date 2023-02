Vijf Drentse clubs naar achtste finales noordelijke districtsbeker

Van alle clubs had vv Hoogeveen de makkelijkste klus. Sterker nog, de ploeg van trainer Nico Haak hoefde niet eens in actie te komen om de laatste zestien te bereiken. Opponent VVG (Groningen) haalde vorige week namelijk alle teams uit de competitie.

Zondagderdeklasser sv Twedo is dit seizoen de absolute verrassing in het bekertoernooi. De club uit Nieuw-Amsterdam-Veenoord versloeg eerder in het toernooi al tweedeklassers Valthermond en Drenthina en rekende vandaag af met Read Swart (uitkomend in de 3e klasse A). Daardoor is Twedo de enige derdeklasser die zich mag melden in de achtste finale.