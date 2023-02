Valthermond pakt periodetitel, Beilen leeft op

VOETBAL - Na het gelijkspel tegen Sellingen en de nederlaag, vorige week, tegen Stadskanaal boekte Valthermond vandaag een belangrijke zege in de strijd om het kampioenschap in de 2e klasse K. Bij Peize werd met 0-2 gewonnen. Door die zege klom Valthermond naar plek 2 op de ranglijst én werd de eerste periodetitel in de wacht gesleept.

vv Beilen is bezig met een opmerkelijke opmars. De hekkensluiter in de 2e klasse J, die het jaar afsloot met één schamel puntje uit tien duels. Na vier wedstrijden in het nieuwe jaar is het puntenaantal negen. De ploeg van trainer Robert Bos speelde gelijk tegen Zuidwolde, won daarna van Drachten en Oldeholtpade, en pakte vandaag een punt tegen kampioenskandidaat LSC 1890.