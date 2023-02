Marathonpeloton vertrekt zonder geblesseerde Arianna Pruisscher naar Zweden

MARATHONSCHAATSEN - De Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee is alweer bijna drie weken geleden, maar schaatsster Arianna Pruisscher (24) uit Nieuw-Dordrecht heeft nog altijd last van de naweeën. Ze kan na de barre tocht over tweehonderd kilometer nog steeds geen schaatsen aan haar voeten verdragen.

"Ik heb een overbelaste en ontstoken pees", reageert de schaatsster van Team Albert Heijn-Zaanlander. "Het is de pees die van m'n enkel naar m'n kuit loopt. Er zit veel vocht in dat maar niet weggaat. Daar heb ik last van. Ik had niet verwacht dat het allemaal zo ernstig zou zijn. Afgelopen week heb ik geprobeerd om m'n schaatsen aan te trekken, maar dat lukte echt niet. Ik kan wandelen op een vlakke ondergrond, meer niet."

'Onderweg voelde ik wel wat'

Pruisscher reed voor het eerst in haar carrière de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee uit. Ze finishte als dertiende. "Onderweg voelde ik wel wat, maar toen dacht ik: het zal wel een spiertje zijn. Maar dan ben je al vier uur aan het schaatsen en dan voel je ook niet meer zo goed wat er precies aan de hand is. Ik heb niet zulke heel goede schaatsschoenen en de omstandigheden waren zwaar. Daarnaast hebben we drie wedstrijden in een relatief korte tijd gereden. Die combinatie zal het wel veroorzaakt hebben."

Niet naar Zweden

De rest van het marathonpeloton vertrekt nu naar Zweden voor drie natuurijswedstrijden op de Botnische Golf bij Luleå, maar Pruisscher blijft noodgedwongen thuis. "Dat is wel balen, want ik vond het wel heel mooi op de Weissensee."

Finale Marathon Cup