'Perfectionist' Anouk Noordman werkt hard om alle ballen in de lucht te houden

Eigen ambitie als dressuurruiter

Begin 2019 opende Noordman haar eigen stallen in Zuidwolde. Ze runt het bedrijf hoofdzakelijk alleen. Maar desondanks is ze ook nog steeds zelf ambitieus in de sport. Met haar 19-jarige merrie Zeronica strijdt ze al heel wat jaren mee op het hoogste niveau. En ondanks dat ze al heel wat prijzen binnensleepten werden ze afgelopen weekend voor het eerst samen Drents kampioen.

"Dat is een titel die ik altijd al heel graag eens wilde winnen. Maar er ging altijd wel wat mis, stom he?", lacht Noordman. Zeronica is een vreemde eend in de bijt. Ze is een Gelders tuigpaard, niet per se het prototype voor het hoogste niveau van de dressuursport.

"Alles is ruiger met een tuiger", lacht Noordman. "En dat is ook echt zo met deze. Ze is echt een hittepetitje. Vooral in het begin toen ik net tussen de top begon te rijden voelde ik me wel heel klein met dat tuigpaardje."

Fokken

Buiten haar ambities in de sport fokt ze ook op kleine schaal wat veulens. "Ik fok er maar één of twee per jaar. Het is meer hobby-matig. Maar ik probeer natuurlijk wel altijd wat goeds te fokken", aldus Noordman.

Een mooi voorbeeld is Odeer. Inmiddels is hij zelf een goedgekeurde dekhengst. Hij is de zoon van Atze, die ook in Zuidwolde op stal staat. En de moeder is Zeronica.