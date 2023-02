FC Emmen Podcast #24: Hoe Hans Westerhof de rode kaart van Mike te Wierik kon missen

De 24e FC Emmen Podcast van het seizoen staat uiteraard de kelderclash tussen FC Groningen en FC Emmen, van afgelopen zaterdag, centraal. Het duel eindigde in een 1-1 gelijkspel, waar de Drentse club na de rode kaart van Mike te Wierik het meest tevreden over was, al was er tot dat moment maar één team dat aanspraak mocht maken op de zege.

En dat hadden weinig toeschouwers verwacht halverwege het duel, want de eerste helft was - vanuit Emmens perspectief - heel zwak. Dick Lukkien zorgde er met een paar omzettingen voor dat de wedstrijd, die voor rust in handen was van FC Groningen, compleet kantelde in de tweede helft. Daarmee besliste de trainer van FC Emmen de tactische krachtmeting met zijn collega Dennis van der Ree in zijn voordeel.

En dat was toch wel opmerkelijk, aangezien de 'Trots van het Noorden' sinds kort de hulp heeft van good-old Hans Westerhof. Maar waar was de adviseur van de technische staf? Want waar iedereen zat te wachten op aanvallende impulsen na het wegzenden van Te Wierik, gebeurde daar eigenlijk niets. Pas in blessuretijd offerde Van der Ree een verdediger op voor een extra aanvaller. Kon Westerhof misschien geen contact krijgen met de bank of zat hij helemaal niet in het stadion en had hij de rode kaart gemist?