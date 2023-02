Christiaan Varenhorst: van achtertuin in Bareveld naar Spelen van Parijs?

Enthousiast gemaakt in een tuin

In de achtertuin van trainer Nermin Cosovic in Bareveld. Daar werd Varenhorst enthousiast gemaakt voor het beachvolleyballen. En hij was toen in goed gezelschap. "Alexander Brouwer trainde daar ook, net als Laura Dijkema en Madelein Meppelink. Dat zijn spelers die het allemaal gered hebben. Maar het begon dus allemaal in de achtertuin van een trainer in Bareveld."

Het volleyballen werd Varenhorst ook thuis al met de paplepel ingegoten. "Bij m'n ouders in de achtertuin ben ik echt begonnen. Zij waren zelf volleyballers en waren ook m'n eerste trainers. Toen bleek ik wel wat te kunnen en dan ga je naar clubs die wat hoger spelen en wat verder van Nieuw-Buinen af liggen. En om een lang verhaal kort te maken: ik ben via Nermin Cosovic in het beachvolleyballen terecht gekomen en toen ben ik naar het Westen verhuisd."

WK-zilver

Er volgde een mooie internationale carrière met als hoogtepunt het zilver op het wereldkampioenschap van 2015, samen met Reinder Nummerdor. "Dat was iemand die het klappen van de zweep al kende. Hij kon mij net dat extra zetje geven waardoor ik op dat niveau kon aanhaken", blikt Varenhorst terug.

En ondanks dat het WK-zilver z'n meest aansprekende prestatie tot nu toe is, voelt dat voor hem nog steeds niet zo. "Ik vind het zelf nog steeds moeilijk om daar positief op terug te kijken. Je traint altijd voor die beslissende ballen. Of je wordt wereldkampioen en je gaat voor altijd de boeken in. En als je tweede wordt, blijf je achter met het gevoel dat je slechts 'ook meedeed'.

Wel Rio, geen Tokio

Op de Spelen van Rio in 2016 grepen Varenhorst en Nummerdor net naast de medailles en werden ze vierde. Nummerdor nam daarna afscheid van de wedstrijdsport. De zoektocht van Varenhorst naar een nieuwe vaste partner kostte hem drie jaar. Maar met Steven van de Velde liet hij de afgelopen jaren zien dat ze internationaal met de top meekunnen.

Mexico