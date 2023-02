'We moeten er wel voor zorgen dat het niet alleen maar een avontuurtje wordt'

De zesde gast in de nieuwe podcast is Durk de Jong. De beresterke centrale verdediger van vierde divisionist VKW weet hoe de hazen en ook zijn tegenstanders in het amateurvoetbal lopen. Met zijn 33 jaar een brok aan ervaring in de defensie en niet bang voor duels. In de podcast gaat hij in op 'VKW in wonderland'. Al waakt hij zelf liever voor die avontuurlijke instelling: "Wij spelen niet in de Vierde Divisie om er zomaar weer uit te gaan." Ook gaat hij in op wat er veranderd is dit seizoen bij de Börkers en laat hij zijn licht schijnen op diverse trainers uit Drenthe.