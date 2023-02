Ooit droomde Sinkgraven van FC Barcelona, nu speelt hij amper in Leverkusen

Basisspeler onder Peter Bosz

In Amsterdam speelt Sinkgraven vooral als middenvelder, maar wanneer Peter Bosz in 2016 het stokje van Frank de Boer overneemt, maakt hij van hem een linksback. Dat seizoen is hij dan ook basisspeler. In de eredivisie speelt hij dat jaar 24 wedstrijden, in de Europa League 7.

Het is het jaar van de Europese comeback van Ajax. De Amsterdammers halen de finale van de Europa League (2-0 verlies tegen Manchester United), maar Sinkgraven moet sinds de kwartfinale tegen Schalke 04 toekijken. Een knieblessure, die hem de rest van het seizoen aan de kant houdt. In de anderhalf jaar daarna weet hij maar niet fit te raken en speelt slechts vier wedstrijden. "Het ging maar niet over. Na een jaar werd gezegd dat opereren beter was. Het was eenzaam en ik heb ook wel gedacht dat het nooit meer goed zou komen", vertelt hij in gesprek met de omroep.

Seizoen 2018/2019 als hoogtepunt

Sinkgraven is pas weer fit in de tweede helft van het seizoen 2018/2019. Het seizoen waarin Ajax op een paar seconde na de finale van de Champions League haalt. In een traumatische wedstrijd voor de Ajacieden geeft de club een 2-0 voorsprong weg tegen Tottenham Hotspur. Sinkgraven speelt de laatste 23 minuten van die wedstrijd mee. Ook in de halve finale uit tegen Juventus komt hij al snel binnen de lijnen en speelt 71 minuten. "Dat seizoen was toch wel het hoogtepunt van mijn carrière", zegt hij. "Iedereen in dat team was goed."