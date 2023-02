ACV versterkt zich met Karim Bannani

Bannani is een linksbenige verdediger, die ook als middenvelder uit de voeten kan. Hij doorliep een groot deel van de jeugdopleiding van PSV, was nog een jaartje actief in de eerste divisie (bij FC Dordrecht), waarna hij de stap maakte naar het amateurvoetbal.

Sinds het seizoen 2018/2019 speelde hij voor HSV Hoek, dat net als ACV uitkomt in de Derde Divisie zaterdag. Tot hij afgelopen zomer vertrok naar Tunesië, waar hij een contract tekende bij AS Soliman dat uitkomt op het hoogste niveau. Heel lang duurde dat avontuur niet, want in september keerde hij alweer terug bij Hoek.