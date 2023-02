Uitkomst loting 1/8e finale districtsbeker: Drentse clubs ontlopen elkaar

De halve finales zijn ook bekend gemaakt vanmiddag. Als alles meezit treft DZOH dan Hoogeveen of VKW en in die andere halve eindstrijd zien we mogelijk SVBO of VKW. De halve finales staan gepland in het weekend van 6 en 7 mei. De finale wordt gespeeld op woensdag 17 mei, op neutraal terrein.