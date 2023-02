Twedo wil 50-jarig jubileum opluisteren met promotie: 'Dat zou fantastisch zijn'

VOETBAL - Twedo is bezig aan een uitstekend seizoen. De zondagderdeklasser strijdt nog volop mee om de titel en bereikte de achtste finale van de noordelijke districtsbeker. Daarin is zaterdageersteklasser Blauw-Wit '34 uit Leeuwarden de volgende tegenstander. "We zijn nog nooit zover gekomen in de beker", vertelt trainer Jannes de Lange met gepaste trots. "Daar is iedereen binnen de club natuurlijk heel blij mee."

Twedo is de enige derdeklasser die nog in het bekertoernooi zit. Vorig weekend werd Read Swart uit De Knipe verslagen (4-1) en eerder rekende de ploeg al af met tweedeklassers Valthermond en Drenthina. "Tegen Blauw-Wit '34 zijn wij uiteraard de underdog", weet De Lange. "Toch het is zeker mogelijk om de kwartfinale te halen. In de vorige bekerwedstrijden hebben we al laten zien dat een stuntje mogelijk is. We moeten hoe dan ook een goede wedstrijd spelen en ook een beetje geluk hebben. Gelukkig spelen we weer thuis, dat is wel een voordeel."

50-jarig jubileum

Ook voorzitter Christian Scholten is trots. "Het eerste elftal presteert goed in de competitie en in de beker gaat het helemaal fantastisch. Maar voor onze hele vereniging is dit een mooi seizoen. We vieren namelijk in april ons 50-jarig jubileum. Daarnaast beschikken we sinds kort over een prachtig nieuw kunstgrasveld en wordt ons sportpark helemaal gerenoveerd. Dat maakt het een extra bijzonder jaar."