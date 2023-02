Brengt blessure eindzege Marathon Cup voor Maaike Verweij nog in gevaar?

Zaterdagavond finishte ze als vierde bij de marathon van Groningen. Door die prestatie heeft ze een voorsprong van 38,7 punten op de nummer twee in het klassement: Esther Kiel. Alleen een zege in Leeuwarden (die dan 35,1 punten oplevert) met daarnaast ook nog minimaal één ronde voorsprong (die nog eens vijf bonuspunten oplevert) kan Kiel nog aan de eindzege helpen.

Eerder deze week werd ook bekend dat de ploeggenote van Verweij bij Team Albert Heijn-Zaanlander, Arianna Pruisscher, ook geblesseerd is. Zij hield aan de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk een overbelaste en ontstoken pees in haar voet over. Ook zij is niet afgereisd naar Zweden.