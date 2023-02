FC Emmen-fans niet welkom bij uitduel SC Cambuur

VOETBAL - FC Emmen moet het zonder de steun van de eigen supporters stellen in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur op zaterdag 1 april. Burgemeester Sybrand Buma van de gemeente Leeuwarden heeft besloten om bij thuisduels van Cambuur de rest van dit seizoen geen uitpubliek meer toe te laten vanwege aanhoudende en toenemende verstoringen van de openbare orde rondom thuisduels.

Buma is tot dit besluit gekomen na overleg in de driehoek (Openbaar Ministerie, politie en burgemeester). Het geweld en de ongeregeldheden na de thuiswedstrijd tegen Heerenveen afgelopen weekend waren een absoluut dieptepunt, meldt de gemeente. Aanhangers van de twee ploegen zochten afgelopen zondag bij het stadion van Cambuur de confrontatie met elkaar.

De gemeente Leeuwarden noemt het gericht gooien van stenen en andere voorwerpen door relschoppers naar het vertrekkende publiek en de politie onacceptabel. "Deze agressie had tot gevolg dat tientallen mensen gewond zijn geraakt en dat er voor minstens tienduizenden euro's aan onder andere materiële schade aan voertuigen en straatmeubilair is ontstaan."

Cambuur speelt in het lopende seizoen nog vijf thuiswedstrijden. De club uit Leeuwarden bezet de laatste plaats in de Eredivisie, Emmen staat twee plekken hoger. Het verschil tussen beide clubs is vier punten.