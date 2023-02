Inhaalprogramma zaterdagvoetbal

VOETBAL - Voor de zaterdagamateurs staat er vandaag een inhaalronde op het programma. Behalve voor ACV en HZVV. In de 3e en 4e divisie wordt er een volledige competitieronde gespeeld. Bekijk hier of je favoriete ploeg vandaag in actie komt.

ACV gaat vanmiddag bij SV Urk op bezoek. De Urkers staan op een vijftiende plek in de 3e divisie en hebben sinds deze week een nieuwe interim trainer. Hennie Spijkerman volgt Gert Jan Karsten op, die vroegtijdig naar IJsselmeervogels is vertrokken. Spijkerman was in het verleden trainer bij onder andere FC Emmen en assistent-trainer bij Ajax. ACV is de nummer drie van de 3e divisie. De ploeg van trainer Ruud Jalving staat één punt achter Sportlust'46 en twee punten achter GVVV. Die twee ploegen staan vanmiddag tegenover elkaar.

HZVV speelt vanmiddag een uitwedstrijd tegen de amateurs van Ajax. De Hoogeveners strijden nog steeds tegen degradatie en staan maar één punt boven een degradatieplek. Ajax is middenmoter en heeft negen punten meer dan HZVV.

Onze Club

De camera's van Onze Club staan vanmiddag in Urk en in Emmen. Naast SV Urk - ACV kun je morgenavond ook een samenvatting zien van Drenthina tegen LTC. Drenthina kan vanmiddag de eerste periode pakken. De Emmenaren moet dan met twee doelpunten verschil winnen van de ploeg uit Assen. Ook voor de strijd om de titel in de 2e klasse L is het een belangrijke wedstrijd. Bij een overwinning van Drenthina, komt de ploeg naast koploper Velocitas 1897. Maar de Groningers hebben dan een wedstrijd minder gespeeld. Wint LTC vanmiddag, dan vindt de ploeg aansluiting met de middenmoot.

Onze Club is morgenavond vanaf 18:30 uur te zien op TV Drenthe.