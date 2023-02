Richairo Zivkovic: 'Ik geef alles om FC Emmen in de eredivisie te houden'

"Daar geef ik alles voor en wat mensen daar van vinden, daar kan ik niets mee. Dat boeit me ook niet. Voor mij telt wat de trainer en de medespelers van me vinden. Natuurlijk had ik meer willen scoren. Drie competitietreffers vind ik ook te weinig, maar het is ook niet zo dat ik veel kansen heb gemist", aldus de spits.

"Kritiek is overigens prima hoor, maar het is natuurlijk een samenhang. Afgelopen zaterdag tegen FC Groningen speelden we - in de eerste helft - op 40 of 50 meter van de goal van de tegenstander. Dan valt het voor een spits niet mee om voor de goal te komen. En als ik er dan een keer kom, dan zitten er altijd twee of drie verdedigers in mijn nek te hijgen. Daarom was ik in de rust ook flink pissig. In de tweede helft, met de komst van Danny Hoesen, ging het een stuk beter. Toen konden we ook meer en meer druk zetten op hun helft. Zijn komst is voor mij echt lekker ja. Datzelfde geldt voor Oussama Darfalou. Het geeft ons meer stootkracht en simpelweg ook meer opties. Ik hoop dat hij snel weer inzetbaar is."