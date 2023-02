HZVV dieper in de problemen na nederlaag tegen Ajax

VOETBAL - Het is HZVV niet gelukt om een resultaat de halen tegen de amateurs van Ajax. In Amsterdam verloor de ploeg van trainer Harold Brunstig met 2-1. Doordat de concurrentie onderaan de ranglijst wel punten pakte, zakt HZVV naar de 15e plaats van de Vierde Divisie. Deze positie betekent directe degradatie aan het eind van het seizoen.

Ajax speelde verzorgd en was in de duels net iets feller dan de Hoogeveners. Toch kwam de 2-0 uit de lucht vallen. De thuisploeg combineerde op het middenveld en vanuit zijn ooghoek zag Timo van Roemburg dat Rodney Rosink iets te ver uit zijn doel stond. Vanaf de rand van de middencirkel belandde zijn inzet met een grote boog in het doel. De harde wind die op De Toekomst waaide hielp de Ajacieden zeker mee bij deze treffer.

De wind was een belangrijke factor vanmiddag. HZVV speelde er voor de rust tegenin. Na rust hadden ze de wind in de rug en de intenties van de Hoogeveners waren duidelijk: punten mee nemen uit Amsterdam.

De bezoekers namen het initiatief en het spel speelde zich met name af op de helft van de thuisploeg. Ondanks het overwicht was het lang wachten totdat de Hoogeveners daadwerkelijk een kans kregen. Zo'n tien minuten voor het eind kreeg HZVV een aantal corners. Was daar een bal net goed gevallen, dan had er nog een punt ingezeten, maar een doelpunt zat er niet meer in.