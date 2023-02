Dammers Hijken zien landskampioenschap op laatste speeldag aan zich voorbijgaan

DAMMEN - Op de laatste speeldag was Hijken DTC nog kansrijk voor het landskampioenschap in de Ereklasse, maar dan moesten ze zelf winnen en waren ze tegelijkertijd afhankelijk van het resultaat bij Huissen tegen Van Stigt Thans. Beide uitslagen eindigden niet in het voordeel van de Drentse damclub, waardoor ze tweede eindigden in het eindklassement.

In Hijken wonen circa zevenhonderd inwoners, maar is op het gebied van dammen is het dorp zeer bekend binnen Nederland. Het heeft bovendien drievoudig wereldkampioen Roel Boomstra in de gelederen.

Sinds 2002/2003 komt de vereniging uit in de Ereklasse, het hoogste niveau in de Nederlandse damsport. Hijken DTC heeft al een aantal kampioenschappen op zijn naam staan en de laatste dateert van het seizoen 2020/2021. In het huidige team is Wouter Sipma de enige die afkomstig is uit Hijken zelf. Hij staat inmiddels wel op de zevende plaats op de mondiale ranglijst in het dammen. Boomstra gaat hier nog steeds aan de leiding, alhoewel hij geen internationale toernooien meer speelt.

Kansrijke positie

"We hielden de stand bij de andere wedstrijd goed in de gaten", vertelt oprichter en oud-voorzitter Wim Koopman. En de wedstrijd begon ook goed voor zijn club. In Hijken zette Martin Dolfing het team op voorsprong en zag het concurrent Van Stigt Thans op achterstand komen. "Het idee dat er toch nog een beslissingswedstrijd zou komen, nam wel toe", vertelt Koopman.

"Roel Boomstra stond ook in het kansrijke positie", zag Koopman. Maar de wereldtopper kon zijn voorsprong niet omzetten in een overwinning. Toen Hans Jansen de wedstrijd verloor (de andere acht wedstrijden waren remises) en Van Stigt Thans nog twee wedstrijden wist te winnen, was de titelstrijd beslist.