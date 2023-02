Hijkense dammers zien landskampioenschap op laatste speelronde aan zich voorbij gaan

DAMMEN - Op de laatste speelronde was Hijken DTC nog kansrijk voor het landskampioenschap in de Ereklasse. Daarvoor moesten ze zelf winnen en waren ze afhankelijk van het resultaat bij Huissen tegen Van Stigt Thans. Beide uitslagen eindigden niet in het voordeel van de Drentse damclub, waardoor ze tweede zijn geworden in het eindklassement.

Het dorp Hijken, gelegen net boven Beilen, heeft maar rond de 700 inwoners, maar is op het gebied van dammen zeer bekend binnen Nederland. Het heeft bovendien drievoudig wereldkampioen Roel Boomstra in de gelederen. Sinds 2002/2003 komt de vereniging uit in de Ereklasse, het hoogte niveau in de Nederlandse damsport.