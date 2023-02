DVO met 27-20 te sterk voor DOS'46

KORFBAL - Het is DOS'46 vooralsnog niet gelukt om het gat naar de top 5 in de Korfbal League te dichten. Op bezoek bij DVO in Bennekom verloren de Nijeveners met 27-20. DOS'46 blijft daardoor in het rechterrijtje van de competitie staan.

De formatie van trainers Henk Jan Mulder en Friso Boode moest het vanavond doen zonder Mart Vrielink en Tessa Lap, die beide zijn uitgeschakeld door blessures. DVO is één van de ploegen die nog meedoet voor de landstitel, al bedraagt de achterstand op koploper PKC al zes punten.

De start was veelbelovend voor de Nijeveners. Mede door een sterke eerste helft van Leander Zwolle ging het lang gelijk op. Maar de beste speler op het veld stond aan de kant van DVO, in de persoon van Menno van der Neut. Hij scoorde de ene na de andere treffer en daarmee zette hij zijn ploeg vlak voor rust op een 11-7 voorsprong. Door twee belangrijke treffers van Kim Petersen kon DOS'46 echter weer aanhaken en had het bij een 11-9 ruststand nog voldoende perspectief.

Snelle beslissing

Maar de hoop op een positief resultaat werd al snel in de tweede helft de kop ingedrukt. De thuisploeg stond een minuut of vijf al op een 16-11 voorsprong. Ook de scores van Max Malestein, die er na rust vijf maakte, konden de Nijeveners niet helpen om het nog spannend te maken.

Bij DVO leek op een gegeven moment elk schot wel in de korf te belanden en ook in de tweede helft was Van der Neut goud waard voor zijn ploeg. In de laatste minuten wisten de Nijeveners de schade nog iets te beperken, maar verder dan een 27-20 nederlaag kwam DOS'46 niet meer. Leander Zwolle en Max Malestein waren beide goed voor vijf treffers vanavond.