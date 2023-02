Ontknoping BENE-League vindt voor Hurry-Up plaats in Haacht én Hasselt

Alleen bij een uitoverwinning mag de formatie van Joop Fiege nog hopen op plaatsing voor de Final4. Met een schuin oog zal Hurry-Up de pot van concurrent Sporting Pelt in Hasselt in de gaten houden.

Op de vloer van Atomix moet Fiege het doen zonder cirkelspelers Sjoerd Boonstra en Valter Soares. Het duo is geblesseerd. Jongeling Wouter Pronk is mee met de bus naar België.

Als Hurry-Up er voor de tweede keer in de clubhistorie in slaagt zich te plaatsen voor de Final4 van de BENE-League, komt het volgende week koploper Achilles Bocholt twee keer tegen. In de midweek en op zaterdagavond, een keertje thuis en uit, wordt om een finaleplaats gespeeld. De eindstrijd van de BENE-League is op 18 maart.