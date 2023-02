LTC verpest feestje van Drenthina: 1-1

De opdracht voor Drenthina was voor aanvang van het duel duidelijk: een overwinning met twee doelpunten verschil was voldoende om de eerste periode te pakken. Bij elk ander resultaat zou de periode naar Velocitas gaan. Drenthina begon furieus. Na amper een minuut spelen legde spits Roland Koops de bal panklaar neer voor Janiek Arends, die de 1-0, met een diagonaal schot, achter doelman Jelle van der Veen schoot.

In de tweede helft veranderde het spelbeeld niet. Op het slecht bespeelbare veld en de gure, harde wind, die dwars over het veld waaide, waren ook in het tweede gedeelte weinig kansen. Toch was de 1-1 van LTC niet onverdiend te noemen. De Assenaren deden weinig onder voor de titelkandidaat. Romano Djababoe kopte een uitstekende voorzet van Xander Eisses, onhoudbaar voor doelman Yannick Berends binnen.