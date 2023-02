ACV wint op Urk en pakt periodetitel

Ook om rechtstreekse promotie deed ACV uiteraard uitstekende zaken, want door de zege blijft de Asser club in het spoor van koploper GVVV, dat met 6-0 won van een andere topper in de Derde Divisie: Sportlust'46. Het verschil tussen GVVV en ACV bedraagt na 23 van de 34 duels slechts twee punten.

Matchwinner vanmiddag werd Steyn Strijker of misschien wel uitgerekend Steyn Strijker, want ACV was aan het begin van de week allesbehalve blij met de middenvelder, die ondanks een akkoord met ACV liet weten de club aan het eind van het seizoen te verruilen voor tweededivisionist HHC uit Hardenberg.

Strijker scoorde de 0-1 na iets meer dan een kwartier spelen, na een goede voorbereidende actie van Niels Grevink wiens inzet in eerste instantie nog kon worden gekeerd door Urk-doelman Richard Strijker. Tien minuten voor rust had ACV de stand naar 0-2 moeten tillen, maar Gijs Jasper en daarna Giovanni Zwikstra kregen de bal niet langs Strijker. Na rust hadden de mannen van Jalving meer kansen op de 0-2, maar die waren niet besteed aan Grevink, Zwikstra en Strijker én dus bleef het spannend tot de blessuretijd. Lucas Schraal had, een kwartier voor tijd, de 1-1 kunnen maken en in blessuretijd had de bal ook nog zomaar op de (penalty)stip gekund, maar scheidsrechter Baars drukte de hoop van de Urkers (die strijden tegen degradatie) de kop in. De krachten bij de thuisclub waren daarna wel verdwenen en via invaller Mark Jagt (scorend in buitenspelpositie?) en een schot op de paal van matchwinner Strijker had het ook nog zomaar 0-2 kunnen worden. Dat gebeurde dus niet, maar het maakte het feestje op het veld er niet minder prettig om.