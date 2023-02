Geen finaleweek voor Hurry-Up: 'Natuurlijk zijn we teleurgesteld'

"Natuurlijk zijn we teleurgesteld" zegt Fiege na de uitkomst van de laatste speelronde. "Je hoopt op een wondertje. Nu krijgen we in aanloop naar de HandbalNL League extra rust."

Over drie weken gaat voor Hurry-Up de strijd om de landstitel van start. Ook ontvangen de Zwartemeerders in maart in de kwartfinale van de beker competitiegenoot Tachos. "We beginnen bij wedstrijd één en dan gaan we kijken hoever we komen. Als we iedereen een beetje fit kunnen krijgen, kunnen we het alle ploegen lastig maken."