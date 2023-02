Luister hier live naar FC Emmen - Go Ahead Eagles

VOETBAL - Drie van de vier concurrenten in de strijd tegen degradatie verloren gisteravond en dus kan FC Emmen vandaag uitstekende zaken doen in het thuisduel tegen Go Ahead Eagles. Bij winst klimt de ploeg van trainer Dick Lukkien zelfs naar de 14e plaats in de eredivisie.

Maar winnen tegen de opponent van vanmiddag lijkt op voorhand een zware opgave, want Go Ahead Eagles (de nummer 12 in de stand) versloeg vorige week FC Twente nog met 2-0. Eerder dit seizoen was de club uit Deventer, getraind door een oude bekende (René Hake), te sterk voor Emmen. In de Koekstad werd het op de zevende speeldag van het seizoen 2-0. Door die nederlaag zakte de Drentse club destijds naar de laatste plaats.