Chiel Smit pakt eerste grote natuurijszege op Botnische Golf in Zweden

MARATHONSCHAATSEN - Chiel Smit (24) uit Zuidwolde heeft de Grand Prix finale op het natuurijs van het Zweedse Lulea gewonnen. Het is zijn eerste grote zege in het A-peloton.

In de wedstrijd over 150 kilometer was hij samen met Casper de Gier uit het peloton ontsnapt. Smit won de eindsprint. Niels Immerzeel was de beste van de rest en finishte als derde.