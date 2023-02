Zwak FC Emmen moet blij zijn met punt tegen Go Ahead Eagles

Het weekend verliep tot vanmiddag geweldig voor FC Emmen. Concurrenten Cambuur, Excelsior en FC Volendam verloren en dus zou Emmen bij een overwinning stijgen naar plek 14. Die conclusie leek verlammend te werken op de thuisploeg, die een dramatische eerste helft op de mat legde. Weliswaar had Emmen het meeste balbezit, maar daar deden de mannen in het roze gestoken vandaag bitter weinig mee. De opbouw was traag en voorspelbaar. Het balverlies was enorm en de eerste goal, na iets minder dan tien minuten, was niet eens verrassend te noemen. Wel kolderiek, want Emmen gaf via Mohamed Bouchouari zomaar een corner weg. Die corner werd maar niet uitverdedigd en uiteindelijk schoot Jay Idzes de bal tegen de touwen: 0-1.