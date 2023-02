Groepshoofd te sterk voor Sudosa-Desto: 'Echt een gemiste kans'

VOLLEYBAL - Sudosa-Desto is de play-offs om de landstitel gestart met een thuisnederlaag tegen groepshoofd Utrecht. Het werd vanmiddag in Assen 0-3 voor de bezoekers.

"We hadden onszelf veel meer moeten gunnen vandaag", reageert Boonstra na de nederlaag. "We hebben niet genoeg gebruik gemaakt van hun zwakheden. Er waren echt kansen. Als er een dag was geweest dat we ze hadden moeten pakken was dat vandaag. Echt een gemiste kans."