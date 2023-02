Hoogeveen pakt koppositie en periodetitel, VKW blijft hekkensluiter

VOETBAL - vv Hoogeveen heeft vanmiddag een dubbelslag gemaakt in Westerbork. De formatie van trainer Nico Haak pakte door de 0-1 zege bij VKW niet alleen de tweede periodetitel, maar greep ook de koppositie in de Vierde Divisie A. Gevierde man aan de kant van de bezoekers was Jim Veltmaat, die al in de eerste minuut scoorde uit een vrije bal.

Wie iets te laat op sportpark Perkenslag arriveerde had het vanmiddag zonder doelpunten moeten stellen, want al in de eerste minuut was het Jim Veltmaat die Hoogeveen uit een vrije bal naar 0-1 schoot. VKW had het moeilijk en mocht van geluk spreken dat de gasten geen strafschop kregen na een overduidelijke overtreding binnen de beruchte lijnen op Emil Bijlsma. Scheidsrechter Midden gaf een vrije bal, net buiten de 'zestien'.