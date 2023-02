Hoogeveen pakt periode, VKW blijft hekkensluiter

VOETBAL - VV Hoogeveen heeft het drentse onderonsje tegen VKW met 0-1 gewonnen en pakt daarmee de tweede periodetitel in de Vierde Divisie Zondag A. Gevierde man aan de kant van de bezoekers was Jim Veltmaat, die al in de eerst minuut een vrije trap benutte. VKW blijft door deze verliespartij hekkensluiter in diezelfde klasse.

Vliegende start Hoogeveen

Je mocht niet te laat komen op sportpark Perkenslag in Westerbork, mocht je de openingsgoal niet willen missen. Al in de eerste minuut was het Jim Veltmaat die achter de bal mocht plaatsnemen. Zijn vrije trap belandde achter doelman Mulder en zo was het Hoogeveen dat gelijk de toon zette in dit Drentse onderonsje. VKW moest in de achtervolging, maar kwam er vooral in de eerste twintig minuten niet aan te pas. Opvallend moment in de eerste helft was de overduidelijke penalty voor Hoogeveen, die niet gegeven werd. Een overtreding op Emil Bijlsma werd beoordeeld als een vrije trap en mede daardoor werd Hoogeveen een enorme kans ontnomen om de score te verdubbelen. Dit was tevens de aanleiding voor een rumoerig einde van de eerste helft. Sem Nijkamp moest na zijn tweede gele kaart nog voor rust de kleedkamers opzoeken, maar met hem ook de overige spelers. Na verschillende kritieken aan de kant van Hoogeveen, met daarbij een gele en rode kaart voor de technische staf, besloot de scheidsrechter de wedstrijd te staken en direct te gaan rusten.

VKW blijft in de wedstrijd