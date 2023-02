Emmen wint van Germanicus en pakt laatste strohalm

VOETBAL - vv Emmen heeft zijn laatste strohalm in de Eerste Klasse E gepakt. De hekkensluiter stond voorafgaand aan het inhaalduel tegen Germanicus maar liefst vijf punten achter nummer twaalf Rolder Boys. Dat verschil is nu twee punten, want Emmen won de uitwedstrijd tegen Germanicus met maar liefst 0-4.

Germanicus moet door het verlies tegen Emmen ook naar onderen kijken. De ploeg van trainer Jan Wielink staat nu tiende met dertien punten. Hekkensluiter Emmen heeft nu elf punten. Het gat naar SVBO, de eerste club op een 'veilige' positie is nog maar vier punten, al heeft Emmen wel een duel meer gespeeld dan de formatie uit Barger Oosterveld.

'Het geluk zat een keer mee'

De eerste grote kans was voor Germanicus, maar Reinier de Boer kopte net naast. Daarna was het bij de eerste de beste kans voor Emmen wel raak. Jonathan Manzo scoorde nadat zijn kopbal werd gestopt, via de rebound.

In de tweede helft ging Germanicus meer aanvallen en werden de ruimtes groter voor Emmen dat op voorsprong kwam via Djairo Fik. "Eindelijk zat het geluk ook een keer mee voor ons. Het gaat ook om het afmaken van kansen en dat hebben we vandaag gedaan", aldus Waalderbos.

Aalderink en Fik