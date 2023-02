Emmen wint van Germanicus en pakt zijn laatste strohalm

VOETBAL - VV Emmen heeft zijn laatste strohalm in de Eerste Klasse E gepakt. De hekkensluiter stond voorafgaand aan het inhaalduel tegen Germanicus maar liefst vijf punten achter nummer twaalf Rolder Boys. Dat verschil is nu twee punten, want Emmen won de uitwedstrijd tegen Germanicus met maar liefst 0-4.