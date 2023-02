Ole Romeny: 'Het positieve is dat we veerkracht toonden'

VOETBAL - Met twee beslissende acties redde Ole Romeny vanmiddag een punt voor FC Emmen in het thuisduel tegen Go Ahead Eagles. "We toonden veerkracht. Dat was het positieve, maar vooral de eerste helft was van onze kant slecht."

Een reden voor de slechte eerste helft had Romeny niet. "Het was gewoon heel slordig. We kwamen niet vooruit in de opbouw, het was statisch en ook in een veel te laag tempo. We hielpen Go Ahead om in hun kracht te komen. Maar hoe dat kan, is lastig aan te geven."

Connectie met Diemers