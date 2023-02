Mark Diemers: 'Dan hoor ik dat we de ballen hoog moeten spelen, maar naar wie dan?'

VOETBAL - FC Emmen-speler Mark Diemers was na afloop kort, maar krachtig in zijn analyse over het duel van zijn ploeg tegen Go Ahead Eagles. "Het was niet om aan te gluren vandaag. We moeten blij zijn met een puntje."

Volgens de nummer 10 van de Drentse club, die niet goed speelde maar wel beslissend was met twee goede voorzetten, lag dat deels aan Emmen maar ook aan de tegenstander. "Go Ahead is een lastige ploeg om tegen te spelen. Het is een hele fysieke ploeg, die keihard werkt en weinig ruimte weggeeft. Ze spelen veel duels en daar hebben wij wel moeite mee."

'Dan hoor ik dat we de ballen lang moeten geven. Maar naar wie dan?

"En dat de opbouw traag en voorspelbaar was vandaag, klopt helemaal. En ik snap dat vanaf de tribune de schreeuw naar opportunistisch spel steeds groter wordt, maar eerlijk gezegd denk ik niet dat we opportunistisch kunnen spelen", analyseert Diemers.