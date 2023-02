Dick Lukkien: 'Als we zo voetballen, dan is het verdomd lastig om wedstrijden te winnen

VOETBAL - Dick Lukkien ontbrak, wegens ziekte, de afgelopen week op de trainingen. Vandaag was hij terug, maar het spel maakte hem niet echt beter. "Als we zo voetballen, dan is het verdomd lastig om wedstrijden te winnen. Het moet echt veel beter", aldus de trainer van FC Emmen.

Lukkien begon zijn relaas overigens met een compliment voor Go Ahead Eagles. "Dat is een onderschatte ploeg. Die hebben het goed voor elkaar. Maar wij waren veel te statisch en voorspelbaar. Zij wilden best vooruit verdedigen, maar dan moet je de bal wel een keer achter hun verdediging leggen en niet continu breed en terug spelen."

'Ik geef de spelers geen opdracht om de bal over de eigen achterlijn te schieten'

En dat terwijl FC Emmen, vandaag bij een zege, zou zijn geklommen naar plek 14. "Misschien had het daar wel mee te maken", dacht Lukkien hardop mee. "Het spel van Mo (Bouchouari) in de eerste helft was in dat licht bezien wel exemplarisch. Hij maakte zoveel fouten en dat terwijl hij absoluut van goede wil is. Overigens was hij niet de enige hoor. Wij hebben als team teveel knullig balverlies geleden om dominant te kunnen zijn. Dat was trouwens geen opdracht hoor. Ook niet om alleen maar breed te spelen of de ballen over de eigen achterlijn te schieten."

'Het is voor ons punten sprokkelen en punten koesteren'