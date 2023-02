Uitslagen en standen zondagvoetbal

VOETBAL - vv Hoogeveen pakte vanmiddag de tweede periodetitel in de Vierde Divisie A door met 0-1 te winnen van VKW in Westerbork. Bovendien greep de ploeg van trainer Nico Haak ook de koppositie, want HBS kwam tegen Purmersteijn niet verder dan 2-2. VKW blijft hekkensluiter in de Vierde Divisie.