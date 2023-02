Strijker snapt boosheid ACV na aangekondigd vertrek: 'Maar je weet nooit of zo'n kans nog eens komt'

Het is niet zo dat Strijker, die een verleden heeft bij FC Groningen, FC Twente en FC Emmen, hoopt om via HHC weer terug te keren bij een profclub. "Nee, dat heb ik eerlijk gezegd wel een beetje uit mijn hoofd gezet. Ik word 23 en het leven bevalt me zo goed."

Nadat het nieuws van de overstap naar HHC bekend werd, schreef ACV op haar website teleurgesteld te zijn over de gang van zaken. Maar de club wenst hem wel veel succes in de toekomst. Verder vertrouwt de club op de onvoorwaardelijke inzet van de middenvelder. "Dat heb ik denk ik vandaag wel gedaan en dat is ook het enige wat ik kan doen. En ja, wie weet treffen we elkaar volgend seizoen in de Tweede Divisie. Dat zou het allermooiste zijn, want dat gun ik de club en de spelers."