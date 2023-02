Valthermond weer koploper, duur puntenverlies SVV'04

Thom Bakker en Tom Meijers zorgden voor de 2-0 ruststand. Trevor Eiten bracht in de tweede helft de spanning weer terug, maar dat was van korte duur. De thuisclub stelde snel orde op zaken en won dankzij goals van Jorn Draijer en Lars Baas met 4-1.

SVV'04 leed duur puntenverlies in de strijd om de titel in de 3e klasse D. Tegen promovendus Titan bleef het 0-0. Daardoor is SVV'04 nog wel koploper, maar de voorsprong van de ploeg uit Schoonebeek op Sweel en SV Twedo is maar twee punten. Bovendien hebben de nummers 2 en 3 in deze klasse een duel minder gespeeld.