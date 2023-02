Vivianne Miedema niet opgenomen in FIFA-wereldelftal van het jaar

VOETBAL - Vivianne Miedema is niet opgenomen in het wereldelftal van het jaar, zo werd vanavond bekend op het FIFA-gala in Parijs. De Hoogeveense spits van Arsenal was samen met 26 anderen genomineerd, maar behoort niet tot het gekozen aanvalstrio dat bestaat uit Beth Mead, Sam Kerr en Alex Morgan.

De verkiezing van het wereldelftal is opgezet door de internationale spelersvakbond FIFPro. De stemmen komen van speelsters over de hele wereld. Van alle kanshebbers was Miedema de enige Nederlandse die aanspraak maakte op een plekje in het best beoordeelde elftal.